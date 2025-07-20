Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР заявил, что Урсула фон дер Ляйен ищет «внешних врагов» для оправдания собственной бездарной политики

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Европа ищет оправдание своей бездарной политике, перекладывая ответственность в том числе на российские СМИ. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление немецкого журнала Der Spiegel о том, что российское издание RT якобы повлияло на дискуссии вокруг вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

На сессии Европарламента в Страсбурге 10 июля прошло голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Это стало первым подобным событием за 25 лет. Вотум был отклонен: против него проголосовали 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, поддержали 175 парламентариев, 18 воздержались.

"[Глава ЕК] Урсула фон дер Ляйен продолжает искать "внешних врагов" для оправдания собственной бездарной политики. RT, оказывается, "виноват" в том, что главе ЕК намеревались выразить вотум недоверия. Немецкий Der Spiegel утверждает: российские СМИ, мол, распространяли вредоносные для Урсулы нарративы. Полнейшая чушь выдается теперь за истину в последней инстанции", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что у нынешней евроэлиты совсем нет стыда и принципов. "Именно поэтому они, перекладывая ответственность, продолжают пытаться вести чужими руками схватку с Россией "до последнего украинца", нисколько не заботясь о том, что играют тысячами жизней и разделяют два братских народа", - подчеркнул он.

Депутат добавил, что голосование по объявлению вотума недоверия фон дер Ляйен показало истинное отношение к линии, которую ради собственных интересов проводит евробюрократия. "И фон дер Ляйен, и [президента Франции Эмманюэля] Макрона, и [канцлера Германии Фридриха] Мерца, и всех их приспешников ждет самый суровый суд истории", - заключил он.