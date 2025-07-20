Об этом президент заявил во время встречи в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в разговоре со старшим советником верховного лидера Исламской Республики Иран Али Лариджани выступил за стабилизацию в регионе и политическое урегулирование иранской инициативы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"С российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - отметил Песков.