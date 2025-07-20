Также как отметила официальный представитель МИД РФ, отмена празднования Светлого понедельника была "вопросом времени"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Власти в Париже, поддерживающие неонацистский киевский режим, готовы жертвовать традициями христианства и Победой во Второй мировой войне. В современной Франции "сатанизм прогрессирует", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на "новую антисоциальную меру", анонсированную премьер-министром Франции Франсуа Байру на фоне "социально-экономического кризиса, в который Францию загнали нынешние власти под руководством Макрона, разрушая связи с Россией". В частности, французам была предложена отмена в годичном трудовом календаре двух праздничных дней: Дня Победы (отмечается в Европе 8 мая) и Светлого понедельника (во французской католической традиции - Понедельника пасхи), которые до сих пор были во Франции нерабочими.

"Обращает на себя внимание даже не очередное свидетельство глубоко кризисного положения французской экономики, а те символы, которые Париж, пользуясь сложным положением своего населения, хочет заретушировать и в итоге забыть: Байру предложил прекратить отмечать главный христианский праздник - первый день Светлой седмицы и забыть День Победы - завершение Второй мировой войны в Европе. Два символа культуры, достоинства и нравственности французского государства и народа", - написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, "открытие Олимпийских игр в Париже не завершилось их закрытием - сатанизм прогрессирует".

Как отметила официальный представитель МИД РФ, отмена празднования Светлого понедельника была "вопросом времени". "После того, как на церемонии открытия Олимпиады в прошлом году были бессовестно извращены святые для французов-католиков, да и христиан всего мира символы, не было сомнений, что официальный Париж продолжит наступление на христианские ценности", - подчеркнула она.

"Плевок в лицо французским ветеранам"

При этом отмена празднования Дня завершения войны в Европе, по мнению Захаровой, стала "настоящим плевком в лицо французским ветеранам, которых еще недавно президент Франции Эмманюэль Макрон, выходит, лицемерно поздравлял по случаю годовщины Победы".

Дипломат указала, что "нынешнее решение об отмене памяти о Победе идет в русле совсем другой традиции, также, к сожалению, присутствующей в истории французской государственности". "Оно там же, где и антисемитский приговор офицеру Альфреду Дрейфусу 22 декабря 1894 года, там же, где и антипарламентский мятеж 6 февраля 1934 года, который должен был установить в довоенной Франции режим, схожий с гитлеровским, там же, где и провозглашение марионеточного коллаборационистского правительства Виши Филиппа Петена 10 июля 1940 года", - пояснила Захарова.

Однако, написала официальный представитель МИД РФ, "настоящая Франция - Франция де Голля и Франция Сопротивления - другая, она не имеет никакого отношения к тем, кто уже поддерживает неонацистский режим в Киеве, и хотел бы затереть память о Победе над нацизмом в самой Франции". Она подчеркнула, что традиция праздновать и Пасхальный понедельник, и День Победы, признанные государственными праздниками в 1886 и 1953 годах соответственно, "старше, чем сама Пятая французская республика, которая существует лишь с 1958 года".

"Власти во Франции сказали свое слово: христианством и Победой во Второй мировой они готовы жертвовать. Интересно, что на это скажут Римско-католическая церковь и ветеранские организации Франции?" - заключила Захарова.