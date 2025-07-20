Мишустин начинает ежегодную дальневосточную поездку

Глава правительства РФ прилетает в регионы ДФО каждое лето - проверить, как выполняются прежние поручения, и поставить новые задачи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин отправляется на Дальний Восток с традиционной ежегодной поездкой. Рабочая программа премьера начнется с Амурской области.

Глава российского кабмина прилетает в регионы ДФО каждое лето - проверить, как выполняются прежние поручения, и поставить новые задачи. Список посещаемых субъектов каждый раз отличается. В большинстве регионов Дальнего Востока Мишустин уже побывал, в некоторых - не единожды. Например, Амурскую область он посещал во время самого первого дальневосточного турне в 2020 году.

21 июля Мишустин осмотрит в Благовещенске строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Премьеру также покажут таможенно-логистический терминал и автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" через государственную границу с Китаем. Есть в программе и посещение социально-культурного объекта.

Традиционно Мишустин встретится с руководителем Амурской области Василием Орловым. Глава кабмина всегда беседует с губернаторами во время поездок по российским регионам: речь заходит о текущей социально-экономической ситуации, об актуальных проблемах, о перспективных направлениях.

В мероприятиях примут участие министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. После программы в Благовещенске Мишустин направится в Читу.