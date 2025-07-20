Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов

В программу специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития входят несколько выступлений и встреч

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов с 21 по 23 июля примет участие в Политическом форуме высокого уровня (ПФВУ) ООН, который пройдет в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе.

"В программу Бориса Титова входят выступления на следующих секциях ПФВУ: общие дебаты (национальное выступление), "Региональные перспективы имплементации целей устойчивого развития", "Продвижение ЦУР в России: лучшие практики, обзор прогресса и добровольный местный обзор Республики Татарстан", - указали в пресс-службе.

Помимо этого, состоятся встречи Титова с заместителем генсека ООН Ли Цзюньхуа, заместителем генсека ООН, председателем группы ООН по устойчивому развитию Аминой Мохаммед, помощником генсека ООН по координации деятельности в целях развития Оскаром Фернандесом-Таранко, руководителем делегации США на ПФВУ Джонатаном Шрайером, заместителем директора - распорядителя МВФ Найджелом Кларком, шерпой Бразилии в БРИКС Маурисио Лирио, министром иностранных дел Таиланда Марисом Санджампонгса.

ПФВУ ООН проводится ежегодно с 2015 года. На нем страны собираются, чтобы оценить свои усилия по достижению повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.