Об этом, в частности, свидетельствуют заявление директора Национальной разведки Тулси Габбард, указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард подтверждает, что экс-президент США Барак Обама пытался повлиять на исход выборов в стране в 2016 году, сфабриковав данные о вмешательстве РФ. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Новые разоблачения свидетельствуют о том, что [бывший президент США Барак] Обама и его ближайшее окружение организовали ложную мистификацию, нацеленную против Дональда Трампа и России в целом, - скоординированную попытку ввести в заблуждение общественность, повлиять на выборы и подорвать авторитет избранного президента", - написал Дмитриев в X.

Ранее Габбард сообщила, что за несколько месяцев до выборов 2016 года разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако после победы Трампа в декабре 2016 года администрация 44-го президента США дала указание создать новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард отметила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Признания ЦРУ

Газета New York Post опубликовала 2 июля отчет Директората анализа ЦРУ, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве России в выборы в США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете среди прочего указывается, что в том числе с подачи бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый доклад, а на заседаниях с членами Конгресса за закрытыми дверями утверждал обратное.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.