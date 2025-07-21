Премьер-министр начнет поездку по регионам Дальнего Востока с Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Амурскую область. С Благовещенска начинается его традиционная ежегодная поездка по регионам Дальнего Востока.

Мишустин осмотрит в Благовещенске строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Главе российского кабмина также покажут таможенно-логистический терминал и автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" через государственную границу с Китаем. Позже ожидается посещение социально-культурного объекта. Также в планах - встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Предыдущий раз Мишустин приезжал в Амурскую область во время первого "дальневосточного турне" в 2020 году.