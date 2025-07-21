За последнее время "Украина получает только то оружие, которое предусмотрено в рамках соглашения между странами НАТО", отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Обещания президента Франции Эмманюэля Макрона, как и других лидеров Евросоюза, поставить вооружение Украине, в том числе для уничтожения "Гераней", остаются обещаниями. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с Макроном попросил ракеты к системам ПВО SAMP/T и деньги на производство дронов, назвав разговор очень содержательным.

"Франция - это уже четвертая страна, которая обещает максимальную помощь, поддержку Украине и ракетами дальнего действия, и истребителями, и ПВО, которые могут перехватывать наши ракеты, наши "Герани", но за последнее время, кроме обещаний и похлопываний по плечу, Украина получает только то оружие, которое предусмотрено в рамках соглашения между странами НАТО", - сказал собеседник агентства.

На Украине периодически жалуются как на нехватку боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам, так и самих систем ПВО. В частности, о нехватке ракет сообщал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.