Глава РФПИ также отметил, что образ мышления российского интернет-издания Russiagate, специализирующегося на антикоррупционных расследованиях, лежал в основе конфликта на Украине

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глубинное государство использовало свою власть для того, чтобы помешать любому диалогу между Соединенными Штатами и Россией. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Х.

"Глубинное государство использовало свою власть, чтобы саботировать любой диалог между США и Россией - и уничтожить всех, кто осмелился его поддержать", - написал Дмитриев.

Кроме того, по его мнению, образ мышления российского интернет-издания Russiagate, специализирующегося на антикоррупционных расследованиях, лежал в основе конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал точку зрения, что Russiagate фундаментально изменило геополитический порядок, криминализировав дипломатию с Россией как раз в тот момент, когда она была наиболее необходима.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном и линии на починку изрядно поломанных двусторонних отношений.