ТАСС: дата раунда переговоров России и Украины еще согласовывается

Как уточнил источник, ее объявят своевременно

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Дата нового раунда переговоров Москвы и Киева еще согласовывается и будет своевременно объявлена. Об этом заявил ТАСС источник.

"Даты еще в процессе согласования, будут объявлены своевременно", - сказал он, комментируя сообщения турецких СМИ о том, что встреча может пройти 23-24 июля.

Ранее издание Independent Türkçe со ссылкой на источники сообщило, что переговоры могут состояться 23 или 24 июля.

Накануне источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.

Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале заявил, что предложение России провести новый раунд переговоров на этой неделе огласил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.