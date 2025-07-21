При этом отношения двух стран имеют прочную основу, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Отношения Москвы и Баку имеют прочную основу, но сейчас переживают сложный период. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас - один из таких периодов", - сказал представитель Кремля.

"Мы надеемся, что этот период пройдет", - подчеркнул Песков, ответив, что "сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду".