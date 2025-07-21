Песков назвал возможной встречу Путина с Трампом в Пекине в сентябре

Это произойдет, если американский лидер прибудет в КНР, уточнил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине на сентябрьских мероприятиях в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией возможна. Однако пока нет свидетельств, что американский лидер планирует поездку в КНР, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к поездке в Пекин, - поделился Песков. - Она действительно есть в повестке у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается в Пекин".

"Если так случится, что он тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", - заключил он.

Британская газета The Times выступила с утверждением, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров сразу трех стран-победительниц - России, Китая и США. Песков отмечал в беседе с ТАСС, что Кремль пока не располагает информацией насчет возможности такой встречи.

КНР будет широко отмечать 80-летие победы, и российский президент Владимир Путин уже получил приглашение посетить народную республику в эти дни. Прибудет ли Дональд Трамп в Пекин, неизвестно, однако сообщившая о возможности российско-американского саммита в КНР британская газета считает его визит маловероятным