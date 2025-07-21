Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в стране живет большая азербайджанская диаспора

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законопослушные азербайджанцы пользуются в России уважением, и Москва считает очень важным, чтобы русских уважали в Азербайджане. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры - это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что "те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону"