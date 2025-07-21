Песков назвал диаметрально противоположными меморандумы России и Украины

Предстоит большая работа, указал представитель Кремля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Переговорные группы Москвы и Киева по украинскому урегулированию ждет большая дипломатическая работа, так как меморандумы двух стран диаметрально противоположны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа", - подчеркнул Песков.