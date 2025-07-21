Речь идет о возможном иске после крушения самолета вблизи Актау

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Москва будет ожидать официальных вердиктов в случае, если Азербайджан подаст иск в международные судебные инстанции против РФ после крушения самолета вблизи Актау. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Баку в связи с крушением самолет AZAL под Актау готовит документы для подачи их в международные судебные инстанции.

"Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов", - сказал Песков.