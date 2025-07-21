Президент РФ с 2021 года принимал Александра Бречалова с докладом четыре раза

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 21 июля проведет встречу в Кремле с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин продолжает работать в Кремле. 21 июля у Путина будет с докладом глава Удмурсткой Республики Александр Бречалов. Путин продолжает работать с главами регионов", - рассказал пресс-секретарь. Он также анонсировал на этот день серию встреч непубличного характера.

С 2021 года Путин принимал Бречалова с докладом четыре раза. В предыдущий раз встреча прошла очно в Ижевске. На ней обсуждались, в частности, вопросы развития предприятий и капитального ремонта школ. А в 2023 году президент и губернатор обсуждали социально-экономическое положение в регионе.