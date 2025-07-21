Отношения с Азербайджаном и переговоры с Украиной. Темы брифинга Пескова

Сложный период в отношениях с Азербайджаном, перспективы третьего раунда переговоров с Украиной, а также возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 21 июля в Кремле проведет встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

Об отношениях с Азербайджаном

В отношениях Москвы и Баку настал сложный период: "Мы надеемся, что этот период пройдет".

России "очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских": "В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры - это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением".

В России преследуются лишь те представители азербайджанской диаспоры, кто нарушает закон: "Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону".

Если Азербайджан примет решение подать в суд на Россию после крушения самолета вблизи Актау, Москва будет "ожидать официальных вердиктов".

О переговорах с Украиной

Состав российской переговорной группы по украинскому урегулированию не изменился: "С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе".

Россия выступает за проведение третьего раунда переговоров: "Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем".

Меморандумы России и Украины диаметрально противоположны, "поэтому предстоит большая дипломатическая работа".

О возможности встречи Путина и Трампа