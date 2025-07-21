Отношения с Азербайджаном и переговоры с Украиной. Темы брифинга Пескова

Сложный период в отношениях с Азербайджаном, перспективы третьего раунда переговоров с Украиной, а также возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин 21 июля в Кремле проведет встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.
Об отношениях с Азербайджаном
- В отношениях Москвы и Баку настал сложный период: "Мы надеемся, что этот период пройдет".
- России "очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских": "В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры - это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением".
- В России преследуются лишь те представители азербайджанской диаспоры, кто нарушает закон: "Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону".
- Если Азербайджан примет решение подать в суд на Россию после крушения самолета вблизи Актау, Москва будет "ожидать официальных вердиктов".
О переговорах с Украиной
- Состав российской переговорной группы по украинскому урегулированию не изменился: "С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе".
- Россия выступает за проведение третьего раунда переговоров: "Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем".
- Меморандумы России и Украины диаметрально противоположны, "поэтому предстоит большая дипломатическая работа".
О возможности встречи Путина и Трампа
- Встреча Путина с Трампом в Пекине в сентябре возможна, если президент США приедет в Китай: "Если так случится, что он тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи".