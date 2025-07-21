21 июля, 13:31
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Отношения с Азербайджаном и переговоры с Украиной. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Сложный период в отношениях с Азербайджаном, перспективы третьего раунда переговоров с Украиной, а также возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин 21 июля в Кремле проведет встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

Об отношениях с Азербайджаном

  • В отношениях Москвы и Баку настал сложный период: "Мы надеемся, что этот период пройдет".
  • России "очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских": "В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры - это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением".
  • В России преследуются лишь те представители азербайджанской диаспоры, кто нарушает закон: "Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону".
  • Если Азербайджан примет решение подать в суд на Россию после крушения самолета вблизи Актау, Москва будет "ожидать официальных вердиктов".

О переговорах с Украиной

  • Состав российской переговорной группы по украинскому урегулированию не изменился: "С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе".
  • Россия выступает за проведение третьего раунда переговоров: "Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем".
  • Меморандумы России и Украины диаметрально противоположны, "поэтому предстоит большая дипломатическая работа".

О возможности встречи Путина и Трампа

  • Встреча Путина с Трампом в Пекине в сентябре возможна, если президент США приедет в Китай: "Если так случится, что он тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи".
 
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