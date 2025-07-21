Путин ужесточил правила захода судов из-за рубежа в морские порты России

Теперь это можно будет сделать с разрешения капитана морского порта РФ, согласованного с ФСБ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом ужесточил порядок захода судов из иностранных портов в российские. Теперь это можно будет сделать с разрешения капитана морского порта РФ, согласованного с ФСБ. Документ подписан в соответствии с законом "О военном положении".

"Установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности", - предписывает указ.

ФСБ поручено определить должностных лиц для согласования заходов судов в порты, а правительству - обеспечить реализацию положений документа.

До президентского указа правила захода судов в российские порты определялись приказом Минтранса, согласно которому такой особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.