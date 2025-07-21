Путин оставил у себя принесенную Бречаловым книгу о героях СВО

Глава Удмуртии рассказал, что издание выпустили по просьбе матерей и жен бойцов спецоперации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил на встрече в Кремле с главой Удмуртии Александром Бречаловым изданную в регионе книгу о героях специальной военной операции на Украине. Глава государства забрал томик себе.

"Как дела?" - поинтересовался Путин у Бречалова, открывая встречу. "Все для победы - с таким настроем вся команда в Удмуртии работает", - подчеркнул глава региона и преподнес президенту изданную в республику книгу.

Бречалов рассказал, что издание выпустили по просьбе матерей и жен бойцов спецоперации. "Там очерки о некоторых ребятах, которые погибли, - описал руководитель региона содержание книги, поступающей сейчас в школы и библиотеки. - Сборники стихов".

"Хорошая книга", - заметил Путин и, взяв томик, положил его на свой рабочий стол. "Я забираю?" - посмотрел президент на собеседника. "Конечно! Это вам", - подтвердил Бречалов.