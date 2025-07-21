Путин указал главе Удмуртии на недостаточное число специалистов скорой помощи

Александр Бречалов при этом заметил, что сама служба полностью обновлена, и согласился с президентом, что специалистов сейчас не хватает

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым указал на недостаточное число специалистов скорой медицинской помощи. Показатель числа работников на 10 тыс. жителей республики ниже, чем в среднем по стране, отметил глава государства.

"Скорая помощь. <…> Пока не хватает специалистов", - указал Путин.

Бречалов при этом заметил, что сама служба полностью обновлена, и согласился с президентом, что специалистов сейчас не хватает.

"5,5 на 10 тыс. жителей - маловато", - сказал Путин. Он добавил, что показатели Удмуртии "пониже, чем в среднем по стране", и призвал Бречалова обратить внимание на эту сферу.

"Да, обязательно", - отреагировал руководитель региона.