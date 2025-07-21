Посол Парамонов: Италия подчиняет свою культуру требованиям украинских иммигрантов

По словам посла РФ в Италии, "те, кто думают, что отмена концерта Валерия Гергиева нанесет ущерб России, глубоко ошибаются"

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Италии подчиняют свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции. Об этом заявил посол России в Италии Алексей Парамонов, комментируя отмену концерта народного артиста РФ Валерия Гергиева, который был запланирован на конец июля в итальянской Казерте. Сообщение опубликовано в соцсетях российской дипмиссии.

Ситуация вокруг концерта наглядно показала, "что в Италии при полном попустительстве властей действуют немногочисленные, но достаточно активные и крикливые деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии, а по сути, поссорить народы наших стран, русских и итальянцев", сказал Парамонов.

"Грустно смотреть на Италию, правительство которой вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что вклад Гергиева в развитие культурных связей между Россией и Италией "поистине уникален и является неоспоримым фактом". "Это мероприятие могло бы стать важным объединяющим и вдохновляющим событием в сфере культуры и общественной жизни Италии, настоящим торжеством ценностей гуманизма и мира", - сказал посол РФ.

По его словам, "те, кто думают, что отмена концерта Валерия Гергиева нанесет ущерб России, глубоко ошибаются", Россия "суверенна и самодостаточна во всем, в том числе и в сфере культуры". "Скорее будет нанесен ущерб самой Италии, которая таким образом подрывает свой авторитет и дает основания усомниться в открытости и гостеприимности для всех, кто своим талантом, профессионализмом и искренностью несет в мир прекрасное и вечное", - резюмировал Парамонов.

Полемика вокруг концерта

Ранее дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта Гергиева 27 июля. Он должен был выступить в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля.

Вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии, на своей странице в социальной сети X призывала ранее отменить концерт. До этого она уже прибегала к политическому давлению с целью отмены мероприятий с участием российских артистов. Отменить концерт в Казерте призывали также некоторые проукраинские активисты в Италии.

В свою очередь губернатор южной итальянской области Кампания Винченцо Де Лука, комментируя призывы отменить концерт, указывал, что позиция властей региона заключается в поддержании диалога со всеми.