Глава государства постановил дополнить перечень привлекаемых лиц положением "генеральные конструкторы по созданию вооружения, военной и специальной техники, руководители приоритетных технологических направлений"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Генеральные конструкторы вооружений будут привлекаться к разработке научно-технологического развития России. Необходимые коррективы в положение о таком прогнозе своим указом внес президент РФ Владимир Путин.

Глава государства постановил дополнить перечень привлекаемых лиц положением "генеральные конструкторы по созданию вооружения, военной и специальной техники, руководители приоритетных технологических направлений".

В действовавшей редакции положения к разработке прогноза привлекались исключительно "общественные, научные и иные организации".

Прогноз научно-технологического развития России составляют с 2023 года на шестилетний срок. Документ разрабатывается для принятия решений в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности и представляется президенту.