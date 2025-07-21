МИД РФ готов содействовать укреплению контактов Пермского края с зарубежными партнерами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился 21 июля с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным подтвердил готовность российского дипведомства оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении контактов региона с зарубежными партнерами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"Сергей Викторович Лавров, отметив конструктивное сотрудничество с руководством края, подтвердил готовность МИД России и впредь оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении контактов региона с зарубежными партнерами в рамках единого внешнеполитического курса страны", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что "в ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным вопросам практического взаимодействия МИД России и Пермского края в целях расширения географии международных и внешнеэкономических связей этого субъекта Федерации".