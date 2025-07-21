Президент продлил срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2026 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил на год срок государственной службы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2026 г. заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу", - говорится в тексте документа.

Предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, при этом он может быть продлен для госслужащих, замещающих должности определенных категорий, например, для руководителей высшей группы должностей.

24 июля 2025 года Вершинину исполняется 71 год. Он начал работать в системе МИД в 1976 году, занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях. Вершинин находится в должности замглавы МИД РФ с 27 марта 2018 года. Владеет арабским, французским и английским языками.