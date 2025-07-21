Врио губернатора региона Александр Хинштейн поздравил Евгения Панкова с назначением

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. Генерал-майор полиции Евгений Панков назначен начальником управления Росгвардии по Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Указом президента России - генерал-майор полиции Евгений Панков назначен начальником управления Росгвардии по Курской области. До сегодняшнего дня он возглавлял управление Росгвардии по Самарской области", - написал он.

Хинштейн поздравил Панкова с назначением, отметив, что тот сумеет оправдать оказанное ему доверие. На сегодняшний день роль и значение Росгвардии в Курской области имеют совершенно особое значение, добавил врио главы региона.

По его словам, со своей стороны правительство Курской области будет оказывать Росгвардии максимальное содействие в реализации всех поставленных задач.