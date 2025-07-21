Идет согласование дат, сообщил источник

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться в Стамбуле 24-25 июля. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Идет согласование на 24-25 июля", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Стамбул останется площадкой российско-украинских переговоров. Другой источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.

Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что о предложении российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе сообщил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.