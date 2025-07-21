Во Владивостоке и Сочи пройдут встречи по безопасности в Евразии

Первое слушание состоится в начале сентября, сообщил зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Встречи в рамках подготовки к международным слушаниям по евразийской безопасности пройдут во Владивостоке и Сочи. Об этом сообщил заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов на брифинге для руководителей дипломатических представительств стран Лиги арабских государств в МИД РФ.

"Ближайшая такая встреча и обмен мнениями запланированы на полях Дальневосточного экономического форума, который состоится в Владивостоке в начале сентября. <...> Мы также планируем в Сочи в середине ноября, по всей видимости, провести <...> симпозиум", - сказал Климов, отметив, что мероприятия пройдут в рамках дорожной карты по подготовке к следующим слушаниям по безопасности в Евразии.

Он добавил, что первые такие слушания прошли 28-30 мая в Перми, они стали важной частью реализации инициатив президента России по формированию на континенте "контура равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, многостороннего сотрудничества". На слушаниях обсуждались конкретные предложения по формированию устойчивого механизма региональной кооперации, включающего экономическое сотрудничество, гуманитарные аспекты и совместные меры обеспечения безопасности, сказал сенатор.

"Было отмечено разнообразие подходов и позиций, подчеркивалось стремление найти компромиссные решения, обеспечивающие интересы всех сторон. <...> Необходимо традицию этих слушаний продолжать", - сказал Климов.