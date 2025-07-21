РФ предложила ООН включить цифровые суперсервисы для МСП в программы развития

По словам спецпредставителя президента РФ Бориса Титова, во многих странах значительная доля малых и средних предприятий работает в неформальном секторе, что ограничивает их доступ к финансированию, рынкам и господдержке

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия предложила Управлению ООН по координации вопросов развития оказать содействие в повышении осведомленности стран о цифровых суперсервисах для малых и средних предприятий (МСП). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

По словам Титова, во многих странах значительная доля малых и средних предприятий работает в неформальном секторе, что ограничивает их доступ к финансированию, рынкам и государственной поддержке, а с другой стороны, и сокращает поступления в бюджет, имеющие значение для устойчивого развития этих стран. "В России, по оценкам, 80% МСП изначально тоже работали неофициально. Для решения этой проблемы мы разработали цифровые суперсервисы - интегрированные платформы, объединяющие регистрацию бизнеса, банковское дело, доступ к кредитам и соблюдение налогового законодательства", - указал он по итогам встречи с директором Управления ООН по координации вопросов развития Оскаром Фернандесом Таранко в Нью-Йорке.

"Мы просим Управление ООН по координации вопросов развития оказать содействие в повышении осведомленности страновых групп ООН об этом технологическом решении. А кроме того, выявить возможности для интеграции цифровых суперсервисов в национальные программы развития, особенно в тех случаях, когда неформальный сектор сдерживает экономический рост", - сказал Титов.

"Признавая глобальную значимость этого инструмента, мы начали делиться им со странами-партнерами, - рассказал Титов. - Например, в Кыргызстане внедрение системы удвоило налоговую базу для малого и среднего бизнеса. Первый шаг к расширению сотрудничества в этом плане с системой ООН был сделан на недавней встрече в Индонезии, где мы договорились с ЮНКТАД (орган ООН по вопросам торговли и развития) продвигать эту инициативу с помощью совместной цифровой платформы для МСП для индонезийских властей".