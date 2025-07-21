Представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин подчеркнул, что российские эксперты доказали наличие на Украине сети химических лабораторий, которые занимаются производством отравляющих веществ

ГААГА, 21 июля. /ТАСС/. Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) значительные доказательства применения Киевом токсичных химикатов. Об этом в интервью ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"Действительно, Россия передала значительный массив информации, доказывающей использование токсичных химикатов и средств борьбы с беспорядками киевским режимом против мирного населения и военнослужащих ВС РФ", - заявил Тарабрин, уточнив, что эти сведения подтверждены анализами проб с мест химических инцидентов, проведенными сертифицированной лабораторией Минобороны РФ.

Дипломат подчеркнул, что российские эксперты доказали наличие на Украине сети химических лабораторий, которые занимаются производством отравляющих веществ, что нарушает положения Конвенции о запрещении химического оружия. Тем не менее, по его словам, на протяжении последних трех лет ОЗХО в этом вопросе ограничивается лишь общими заявлениями о "проверке поступающей из разных источников информации". При этом за указанный период Техсекретариат ни разу не обратился к России за какими-либо дополнительными уточнениями или разъяснениями в отношении переданной информации.