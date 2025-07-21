Россия попросила ОЗХО расследовать применение химоружия в зоне украинского конфликта

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин отметил, что такая возможность предусмотрена статьей VIII КЗХО

ГААГА, 21 июля. /ТАСС/. Россия подала официальный запрос на направление технической миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для оказания содействия по расследованию случаев возможного применения такого вида оружия в зоне украинского конфликта. Об этом в интервью ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"Российский национальный орган по Конвенции о запрещении химического оружия [КЗХО] - министерство промышленности и торговли - принял решение передать запрос о направлении в РФ экспертов Техсекретариата для оказания технического действия", - заявил он. По словам дипломата, такая возможность предусмотрена статьей VIII КЗХО, которая касается запроса о техническом содействии со стороны организации в случае возникновения подозрения в применении химического оружия.

Тарабрин добавил, что генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас проинформировал представителей стран - участниц КЗХО о получении обращения российской стороны в ходе прошедшей в июле 109-й сессии Исполнительного совета организации. Москва в свою очередь ожидает от ОЗХО конструктивного ответа на свою просьбу и выражает готовность к открытому диалогу на профессиональной и деполитизированной основе, подчеркнул постпред.