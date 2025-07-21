По словам Владимира Тарабрина, Североатлантический альянс намерен превратить Нидерланды в логистический хаб для переброски воинских контингентов и грузов через Атлантический океан вглубь Европы

ГААГА, 21 июля. /ТАСС/. Россия выступает категорически против наращивания активности НАТО в Северном море, так как это дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

"Россия выступает резко против наращивания активности НАТО в Северном море, так как это лишь дополнительно дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе, которая и так уже далека от устойчивой", - заявил он.

По словам дипломата, Североатлантический альянс намерен превратить Нидерланды в логистический хаб для переброски воинских контингентов и грузов через Атлантический океан вглубь Европы. Посол назвал "ожидаемым шагом" резервирование мест под военные грузы в порту Роттердама.

"Все это происходит в условиях непрерывного нагнетания обстановки. И [генеральный секретарь НАТО] Марк Рютте, и Министерство обороны Нидерландов постоянно вещают о некой российской угрозе, о вероятном "нападении" России на НАТО в ближайшие годы", - продолжал Тарабрин. По его словам, этот лейтмотив сопровождается значительным повышением военных расходов стран альянса, которые уже и так превышают данные статьи бюджета остальных стран мира, включая РФ и КНР.

"Все происходящее можно назвать лишь театром абсурда", - резюмировал дипломат.

8 июля британская газета Financial Times сообщила, что порт Роттердама собирается проводить учения по приему военных грузов в рамках наращивания оборонного потенциала НАТО в противостоянии России. Глава управляющей компании порта Бодуэн Симонс рассказал изданию, что соответствующие планы Роттердам координирует с портом Антверпена.