Владимир Тарабрин подчеркнул, что пока живо старшее поколение, выросшее в послевоенные годы, "отменить" память о Победе не удается

ГААГА, 21 июля. /ТАСС/. Нидерландское общество сохраняет память о роли СССР в победе над нацизмом по итогам Второй мировой войны, несмотря на попытки западных политиков переписать историю. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

"В Нидерландах пока не удалось полностью заставить местное население забыть о роли, которую сыграл СССР в победе во Второй мировой войне, и цене, которую советский народ заплатил за освобождение Европы", - сообщил он. При этом дипломат подчеркнул, что со стороны политиков наблюдаются систематические попытки переписать историю, размыть память о вкладе России в разгром нацизма и одновременно превознести роль США в борьбе с ним.

Тем не менее, отметил Тарабрин, пока живо старшее поколение, выросшее в послевоенные годы, "отменить" память о Победе не удается. "Лишнее подтверждение тому - создание в этом году музея при мемориальном кладбище "Советское поле славы", - добавил он. Дипломат рассказал, что над проектом трудились как российские соотечественники, так и местные жители. Значительная доля финансирования пришлась на посольство РФ.

"Тот факт, что власти не стали препятствовать открытию этого культурно-исторического объекта, говорит о том, что еще не все потеряно", - считает посол.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт в 1948 году под городом Лёсден в Нидерландах. В 1975 году там был установлен обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого мрамора. Он представляет собой десятиметровую колонну с надписью "Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов". Уход за кладбищем осуществляет Фонд воинских захоронений Нидерландов при финансовой поддержке местных властей и посольства России.

В марте на "Советском поле славы" был открыт музей, посвященный памяти более чем 800 жертв Второй мировой войны, которые оказались захороненными в Нидерландах. Он открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника. Билеты можно приобрести как на сайте музея, так и в кассе. Россия приняла непосредственное участие в открытии музея на "Советском поле славы", выделив на его создание в общей сложности €600 тыс.