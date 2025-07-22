Еще семь человек погибли

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. 120 мирных жителей ряда субъектов РФ за минувшую неделю пострадали от ударов со стороны Вооруженных сил Украины, еще 7 человек погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 127 мирных жителей: ранены 120 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 7 человек", - сказал он.

Мирошник уточнил, что больше всего от ударов ВСУ пострадали жители Белгородской, Воронежской областей и Донецкой Народной Республики.

Всего, как отметил собеседник агентства, по субъектам РФ противник выпустил 2,8 тыс. различных боеприпасов за неделю.