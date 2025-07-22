РФ расширила список тех, кому запрещен въезд в страну

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Москва значительно расширила список тех, кому запрещен въезд в Россию, сообщается в заявлении МИД РФ об ответных мерах на семнадцатый и восемнадцатый "пакеты" санкций Евросоюза в отношении РФ.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран - членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года №114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - указали в министерстве.

Антироссийские враждебные акции не способны как-либо повлиять на политику РФ, говорится в заявлении МИД.

"Антироссийские враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка", - подчеркнули в дипведомстве.

"Последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ", - подчеркнули в министерстве.

Москва также добавила в санкционный список граждан Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Киеву и ведущих деятельность по подрыву территориальной целостности.

"Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран - членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море; представителях евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", - указали в дипведомстве.

Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка.