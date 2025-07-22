Судья занимает должность заместителя председателя ВС - председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Исполнять обязанности председателя Верховного суда России будет его заместитель Юрий Иваненко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации - председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда", - сообщили в суде.

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла 22 июля после тяжелой болезни. Ей был 71 год. Верховный суд она возглавила 17 апреля 2024 года после кончины Вячеслава Лебедева, став первой женщиной на этой должности.