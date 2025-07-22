О нем будет официально сообщено, как только сроки станут ясны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новый, третий раунд прямых российско-украинских переговоров намечен на эту неделю. О нем будет официально сообщено, как только сроки станут ясны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надеемся, что будут на этой неделе [переговоры], - заявил представитель Кремля. - Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам".

Киев заявил ранее о своем предложении провести новый раунд переговоров на этой неделе. Источник ТАСС подтвердил, что контакты пройдут 24-25 июля, и их площадкой останется Стамбул.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.