Песков надеется, что разногласия по Украине не помешают отношениям Москвы и Баку

Пресс-секретарь президента также выразил надежду, что стороны не будут жертвовать обоюдными интересами в угоду сиюминутной ситуации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Разногласия по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения России и Азербайджана. Надежду на это выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях, - отметил представитель Кремля. - С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались"

"Вместе с тем эти разногласия, мы надеемся, не будут препятствиями, чтобы мы перешли через, мы надеемся, краткий период охлаждения двусторонних отношений. И не жертвовали обоюдными, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговорах с украинскими журналистами выразил поддержку киевскому режиму и допустил несколько неаккуратных высказываний в адрес Москвы. Его слова были оглашены в момент охлаждения между Москвой и Баку, связанного с неоправданно жесткой реакцией Азербайджана на законные действия правоохранительных органов РФ против этнических бандформирований на Урале.