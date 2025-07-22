Тема урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или о возвращении тел погибших - это уже результативность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская сторона не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес" на переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

"Давайте говорить прямо: тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или о возвращении тел погибших - это уже результативность, поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса. Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что РФ намерена и дальше добиваться реализации своих интересов и выполнить те задачи, которые ставились изначально.

В понедельник Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля и пройдет в Турции. Источник ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров состоится 24 июля.

Россия и Украина по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 26 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее тысячи человек.