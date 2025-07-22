Переговоры России и Украины в Стамбуле

Пресс-секретарь президента отметил, что стороны обсудят проекты меморандумов о мирном урегулировании

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Переданные Москвой и Киевом друг другу проекты меморандумов о мирном урегулировании должны стать основной темой третьего раунда прямых российско-украинских переговоров. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - анонсировал представитель Кремля.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших.