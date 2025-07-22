Так пресс-секретарь президента прокомментировал возможность подготовки встречи лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Кремль исходит из того, что Киев по-прежнему не отменил запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Справедливости ради [следует отметить, что] этот запрет еще действует. Это очевидный факт", - сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности подготовки встречи президента РФ с Владимиром Зеленским, если будет отменен соответствующий запрет с украинской стороны.

Комментируя слова Зеленского о том, что на третьем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле будет обсуждаться в том числе подготовка ко встрече лидеров, Песков отметил, что повестка предстоящих контактов делегаций "очень сложная". "Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать проекты меморандумов, которыми обменялись [стороны] во время второго раунда. Поэтому сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровнях", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Путиным.

Россия и Украина по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 26 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.