Песков: почвы для проведения саммита "ядерной пятерки" сейчас нет

РФ видит линию на эскалацию напряженности и милитаризации, в том числе ядерной, указал пресс-секретарь президента

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Условий для проведения саммита "ядерной пятерки" сейчас нет, Москва видит эскалацию напряженности и милитаризации, в том числе ядерной. При этом соответствующие российские ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения безопасности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты отметили, что несколько лет назад президент России Владимир Путин предлагал собрать такой саммит ядерной пятерки.

"Сейчас, очевидно, почва для проведения такого саммита отсутствует. Мы видим линию на эскалацию напряженности, на милитаризацию, в том числе на ядерную. Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего", - отметил представитель Кремля.

Предложение о созыве такого саммита было представлено президентом РФ Владимира Путина в январе 2020 года во время Всемирного форума памяти Холокоста. Позднее в послании Федеральному собранию Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств "ядерной пятерки" постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.