Прошлая встреча президента с министром юстиции тет-а-тет проходила в сентябре 2022 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует выслушать в Кремле доклад министра юстиции Константина Чуйченко. О графике главы государства рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"C докладом у главы государства будет министр юстиции Константин Чуйченко", - анонсировал представитель Кремля.

Прошлая встреча с министром тет-а-тет проходила в сентябре 2022 года: темой была ситуация в уголовно-исполнительной системе РФ. Тем не менее президент находится в регулярном контакте с министром по различным линиям и направлениям, а также держит на контроле деятельность Минюста.