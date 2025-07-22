Как отмечается в пояснительной записке, площадка подверглась излишней политизации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали Конвенцию о водно-болотных угодьях (ВБУ), имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.

Законодательную инициативу о денонсации подготовило правительство РФ. Россия принимала участие в конвенции на основе указа президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1975 года.

Как отмечается в пояснительной записке, на основе конвенции была сформирована международная площадка для ведения реестра указанных угодий и обсуждения представителями научного сообщества наилучших способов использования ВБУ. Однако в последнее время эта площадка подверглась излишней политизации, в связи с чем дальнейшее участие России в работе конвенции будет иметь исключительно отрицательные последствия.

Вместе с тем в кабмине подчеркнули, что денонсация документа не будет означать снижения внимания к важным ВБУ и обитающим там птицам. В сопроводительных материалах указано, что большая часть водно-болотных угодий международного значения находится в границах российских особо охраняемых природных территорий и РФ уже занимается их защитой без использования механизмов конвенции.