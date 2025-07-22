Лавров: сотрудничество России и Мозамбика всегда дает конкретные результаты

Глава МИД РФ напомнил, что месяц назад Москва и Мапуту отмечали 50-летие установления дипломатических отношений

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия и Мозамбик являются надежными партнерами, двустороннее сотрудничество в разных сферах дает конкретные результаты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Глава МИД РФ напомнил, что месяц назад Россия и Мозамбик отмечали 50-летие установления дипломатических отношений. "Весьма показательно, что они были установлены в тот же день, когда была объявлена независимость Мозамбика, - указал он. - Контакты между нашими президентами, между руководителями внешнеполитических ведомств регулярны и всегда дают конкретные результаты в том, что касается определения дополнительных задач в сфере двустороннего экономического, гуманитарного сотрудничества, в сфере содействия, укрепления обороноспособности Мозамбика, как и по вопросам региональной и международной повестки мира".

"Мы вспоминали историю наших отношений, которая исходит корнями еще во времена национально-освободительной борьбы. С тех пор обе наши страны не раз доказывали, что мы являемся надежными, проверенными временем партнерами друг для друга", - добавил российский министр.