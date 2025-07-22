Председатель комитета Госдумы по охране здоровья напомнил, что палата парламента уже приняла целый пакет ограничительных мер в сфере продажи никотинсодержащей продукции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ должно сделать следующий шаг в вопросе полного запрета вейпов. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Мы считаем, что надо радикально решать этот вопрос. Что касается правительства - правительство находится сейчас в состоянии паузы, молчания. В принципе, мяч на его стороне", - сказал депутат.

Он напомнил, что Госдума уже приняла целый пакет ограничительных мер в сфере продажи никотинсодержащей продукции. Одна из таких законодательных инициатив была направлена на ограничение продажи вейпов, содержащих ароматизаторы и другие добавки. "В законопроекте было прописано, и в законе прописано до сих пор, что правительство Российской Федерации должно определить этот перечень добавок. До сих пор этого перечня нет", - указал Леонов.

Глава думского комитета подчеркнул, что это положение закона должно было стать главной причиной, по которой "дети просто бы потеряли интерес к вейпам". "Они бы не пахли ни клубничкой, ни бананчиком, ни еще какими-то сладкими запахами и вкусами. И самое главное - там не только вкусовые ароматизаторы, но и такие вещи, как синтетический солевой никотин, который вызывает молниеносное привыкание, особенно у молодежной группы", - объяснил парламентарий.