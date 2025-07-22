Оно пройдет в 2026 году в Мапуту, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Идет подготовка заседания межправительственной комиссии России и Мозамбика, оно пройдет в 2026 году в Мапуту. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

"Сейчас готовится, в следующем году, очередное заседание [межправкомиссии РФ и Мозамбика] в Мапуту", - сказал глава российского дипведомства.

По словам главы МИД РФ, были обсуждены задачи, возникшие в связи с подготовкой к заседанию. "Обновляется состав сопредседателей, и мы будем рассчитывать на их скорый контакт с тем, чтобы подробно обсудить повестку дня уже пленарного заседания, - продолжил Лавров. - Договорились готовить к этому мероприятию конкретные предложения, включая вовлечение дополнительных российских компаний в реализацию экономических проектов в Мозамбике".