Лавров: Россия готова рассматривать все вопросы Мозамбика по обороноспособности

У стран есть традиции взаимодействия в военно-технической сфере, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия подтвердила Мозамбику готовность рассматривать все вопросы, которые связаны с укреплением обороноспособности республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

"У нас есть и традиции взаимодействия в военно-технической сфере. Здесь тоже есть свой механизм - рабочая группа по ВТС, которая работает регулярно. Мы подтвердили готовность рассматривать все обращения наших мозамбикских друзей по вопросам, которые связаны с необходимостью укрепления их обороноспособности, укрепления потенциала в антитеррористической сфере", - отметил глава российского дипведомства.

Лавров подчеркнул, что такие угрозы в Мозамбике и в ряде других африканских стран сохраняются. "Госпожа министр рассказала о том, как правительство в Мапуту реализует задачи национального возрождения, преодолевая те угрозы, которые сохраняются на севере страны, нормализуя обстановку, содействуя созданию условий для возвращения населения к мирной жизни", - добавил он.

Глава МИД РФ отметил, что на переговорах стороны также обсудили и другие конфликты в Африке, в частности, ситуацию в Демократической Республике Конго, в районе Великих озер, в Сахаро-Сахельской зоне и в регионе Африканского Рога. "Безусловно, Россия, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет и далее содействовать созданию условий для справедливого решения этих конфликтов, причем не по схемам, которые навязываются извне, а на основе принципа "африканским проблемам - африканские решения". Это единственный путь к надежному, устойчивому урегулированию", - указал Лавров.