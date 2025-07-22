Лавров: РФ ценит объективную позицию Мозамбика при обсуждении темы Украины в ООН

Глава МИД России указал на отказ страны от поддержки откровенно русофобских, необъективных резолюций

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия ценит ответственную и объективную позицию Мозамбика при обсуждении в Организации Объединенных Наций (ООН) украинского вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

"Мы ценим объективную, ответственную позицию Мозамбика при обсуждении в Организации Объединенных Наций так называемой украинской темы и отказ Мозамбика поддерживать откровенно русофобские, необъективные резолюции, нацеленные на то, чтобы выгородить и поддержать действия неонацистского [киевского] режима", - подчеркнул российский министр.