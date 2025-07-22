В соответствии с соответствующим документом планируется участвовать в военных учениях, готовить и обучать военные кадры

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает законопроект о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве", - сказано в материалах заседания.

Входящий в состав правкомиссии председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил в беседе с ТАСС, что Того считается наиболее организованной и оснащенной в Тропической Африке. "Так, на ее территории находится самый загруженный морской порт в Западно-Африканском регионе", - рассказал он.

В соответствии с соглашением Россия и Того будут осуществлять военное сотрудничество: участвовать в военных учениях, готовить и обучать военные кадры. "Кроме того, соглашение носит рамочный характер и регулирует вопрос оказания медицинской помощи: принимающая сторона на безвозмездной основе оказывает экстренную медицинскую помощь направляющей стороне", - добавил Груздев.