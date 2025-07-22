Помощник президента России, председатель Морской коллегии отметил, что специфические условия морского труда требуют разработки нормативной и методической базы, отражающей особенности профессиональной деятельности трудящихся на объектах морской деятельности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Формирование законодательной базы, соответствующей российским и международным требованиям, является одним из основных приоритетов совершенствования системы медицинского обеспечения морской деятельности. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, открывая заседание коллегии.

"Одним из основных приоритетов совершенствования системы медико-санитарного обеспечения морской деятельности является формирование нормативной правовой базы, соответствующей национальным требованиям и международным правовым актам о здравоохранении и медицинском обслуживании в морском судоходстве, участницей которых является Россия", - сообщил Патрушев.

Специфические условия морского труда требуют разработки нормативной и методической базы, отражающей особенности профессиональной деятельности трудящихся на объектах морской деятельности, уточнил он.

"Однако действующее законодательство не в полной мере регламентирует вопросы организации медицинского обеспечения морской деятельности и нуждается в совершенствовании", - подчеркнул помощник президента.

По словам Патрушева, отсутствуют нормативно установленные требования к наличию на судах медицинских работников в зависимости от типа и предназначения судна, географического района плавания, длительности и других особенностей рейса, а также требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями аптечки для морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река - море) плавания.

Также, несмотря на имеющиеся в номенклатуре должностей медицинских работников должности "судовой врач" и "врач по водолазной медицине", их трудовые функции и профессиональные задачи не регламентированы. Отсутствует и профессиональный стандарт "судовой медицинский работник", уточнил глава Морской коллегии РФ.

"Между тем, для успешного оказания медицинской помощи в условиях судна, а также при медицинской эвакуации и на берегу требуются специальные знания в области морской медицины", - пояснил Патрушев.

Требования к наличию помещений медназначения

Помимо этого, по словам помощника президента, отсутствуют нормативные правовые акты, устанавливающие требования к наличию на судах помещений медицинского назначения и их оснащению, использованию лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в условиях морского и речного плавания, включая наркотические препараты и психотропные средства.

"Не урегулированным остается комплекс вопросов, связанных с медицинской подготовкой командного состава судов, не имеющих на борту медицинского работника", - уточнил он.

Эти и другие вопросы требуют активизации работы по совершенствованию системы охраны здоровья моряков, сохранения и защиты трудовых ресурсов российского флота, отвечающей национальным и международным требованиям в области безопасности мореплавания, подытожил Патрушев.